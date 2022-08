Luna di miele sul Lago di Como per i Bennifer, ospiti a Villa Oleandra dei coniugi Clooney

Un cellulare tra le mani e le foto del matrimonio che scorrono. Tutto normale, se non fosse che gli scatti sono delle nozze tra Ben Affleck e Jennifer Lopez e a riguardarle e commentarle sono proprio i neo sposi. I due sono ospiti a Villa Oleandra dei coniugi Clooney per la luna di miele.

Ben Affleck e Jennifer Lopez in luna di miele, le foto

La coppia è stata fotografata mentre si trovava al "Grand Hotel Tremezzo" sul Lago di Como. In un dettagliato articolo il DailyMail precisa come Affleck stesse gesticolando animatamente: sono le prime immagini della coppia dopo le seconde nozze avvenute lo scorso fine settimana in Georgia (a un mese dalla cerimonia intima di Las Vegas). Ben scuote la testa e commenta animatamente mentre Jennifer si avvicina e ascolta divertita i commenti del marito (il quarto).

Il look di Jennifer Lopez

La cantate, 53 anni, è vestiva di bianco con i capelli raccolti, mentre l'attore 50 anni, sfoggia una polo blu e un paio di pantaloni marrone chiaro. Tra un commento e una portata i due hanno mangiato in intimità, scambiandosi diversi baci. Finita la cena, la coppia ha lasciato l'hotel mano nella mano intorno alle 22:30 e secondo quanto riportato da La Provincia di Como, la serata si è conclusa con una gita romantica al chiaro di luna sul motoscafo di George e Amal Clooney.

Ricordi di matrimonio

Il matrimonio americano è stato indimenticabile: Jen e Ben si sono sposati nella villa in Georgia dell'attore, un complesso di 87 acri a Hampton Island Preserve. I tre giorni di festeggiamenti sono costati circa 25 milioni di dollari. C'erano 135 persone al loro "vecchio matrimonio a tema hollywoodiano": la cerimonia è durata 45 minuti ed è stata officiata da Jay Shetty, sotto una struttura di metallo bianco di una chiesa.

Le famiglie

Erano presenti le madri degli sposi Guadalupe e Chris, sua sorella Lynda e i suoi migliori amici Matt Damon e Kevin Smith. Ben e JLo, conosciuti come Bennifer, hanno allestito un enorme tappeto bianco con Lopez in un abito bianco Ralph Lauren couture completo di lungo strascico e velo, mentre Ben, 50 anni, indossava uno smoking bianco e nero.

La prima frequentazione

La coppia ha iniziato a frequentarsi per la prima volta nel 2002 e si è fidanzata poco dopo, per poi separarsi nel 2003 dopo aver citato la pressione dei media.