Jennifer Lopez e Ben Affleck «sono la coppia più elegante» dei Golden Globe

Bazaar ha definito Jennifer Lopez Ben Affleck come la coppia vincitrice del premio "Miglior Look" dei Golden Globes 2024. La rivista esalta lo stile della cantante definita «un roseto ambulante con il suo abito rosa baby, caratterizzato da enormi rosette che decoravano la scollatura fuori spalla, estendendosi in una lunga cappa che le scivolava dietro». Accanto a lei, sobrio ma elegantissimo, Ben Affleck con il suo smoking nero. «Nonostante non abbiano ricevuto alcuna nomination ai Golden Globe -spiega la rivista - è stato comunque un anno produttivo per Lopez, che ha visto l'uscita del suo thriller Netflix "The Mother" a maggio».