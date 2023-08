Sabato 12 Agosto 2023, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 09:03

L’avevamo lasciata, nei giorni scorsi, in bikini e perizoma mozzafiato bianchissimo sulla costiera amalfitana. Ma non erano stati i paparazzi ad avvistare la diva, che aveva, anzi, postato sua sponte quelle foto sul suo profilo Instagram: si trattava non di vacanza, ma di un servizio fotografico che la vedeva sdraiata al mare, di una pubblicità di una linea di spritz alcolici dedicati proprio alla costiera: Delola.

Nel 2021 J.Lo era già stata ad Amalfi con Ben Affleck prima di sposarlo a luglio 2022. Ora, riapparsa a Capri, e stavolta paparazzata in via Camerelle, del maritino non c’è traccia. Ma potrebbe essere a mare, su uno yacht, nascosto nella privacy o in arrivo: nei giorni scorsi era a Firenze, in compagnia dell’ex moglie Jennifer - pure lei - Garner, che gli ha consegnato i figli.

Sarà l’isola a ricongiungere la famiglia? O, forse, si tratta, di nuovo, di lavoro? In aprile la cinquantaquattrenne diva dal fisico statuario aveva lanciato gli spritz che giocano con il suo nome proprio con uno spot girato a Capri. Intanto sull’isola c’è sempre anche Bernard Arnault: mister Louis Vuitton ha giocato al Tennis club Capri con Sara Aversa, che, tra l’altro, ha incrociato la racchetta con Martina Navratilova.