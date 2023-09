Stasera in tv, programmi e film in onda l'8 settembre: cosa vedere su Rai, Mediaset, La7 e non solo

La guida completa ai film e programmi tv in onda sui principali canali da vedere in prima serata venerdì 8 settembre. Film d'autore, ma anche approfondimenti, serie tv e reality show: al via oggi la nuova attesissima edizione di Bake off Italia. Scopri in anticipo i titoli dei palinsesti in programmazione su Rai, Mediaset, La7 e non solo.