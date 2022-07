Jennifer Lopez e Ben Affleck, i dettagli del matrimonio svelati dall'hair stylist della star

Lunedì 18 Luglio 2022, 15:52 - Ultimo aggiornamento: 15:56

Chris Appleton, hair stylist di Jennifer Lopez, posta sui social un video che mostra gli istanti che precedono le nozze della pop star con l'attore americano Ben Affleck. «Sensazioni dell’ultimo minuto prima del matrimonio...», scrive lo stylist sul suo account Instagram. Jlo appare visibilmente emozionata nel mostrare il suo outfit total white pronta a marciare verso il sì.

I Bennifer hanno si sono sposati a Las Vegas. Lo ha confermato la stess JLo. «Ce l'abbiamo fatta. L'amore è bellissimo. L'amore è gentile. E si scopre che l'amore è anche paziente. Paziente da vent'anni», ha scritto la star sul suo sito web dedicato ai fan OntheJLo riferendosi al fatto che il primo fidanzamento della coppia era naufragato prima delle nozze nel gennaio 2004.

La notizia del ritorno di fiamma tra i due, l'estate scorsa, aveva mandato in visibilio i fan, con gli scatti romantici dei due tra una vacanza in barca sulle coste italiane e il red carpet percorso mano nella mano alla Mostra del cinema di Venezia. Sul sito web OntheJLo, l'attrice e cantante ha raccontato di essere volata a Las Vegas con Affleck sabato e di aver fatto la fila per una licenza di matrimonio insieme ad altre quattro coppie.

«Avevano ragione quando dicevano, 'all you need is lovè ('tutto quello di cui hai bisogno è amorè)», ha scritto. «Siamo così grati di averne in abbondanza: una nuova meravigliosa famiglia di cinque bambini fantastici e una vita che non abbiamo mai avuto più motivi per aspettarci».

Questo è il quarto matrimonio per la Lopez. Il più importante dei precedenti tre è stato quello con il cantante Marc Anthony dal 2004 al 2014, da cui sono nati due gemelli. Affleck è stato sposato invece una sola volta, con l'attrice Jennifer Garner, dal 2005 al 2018, ed hanno avuto tre figli.