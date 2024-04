Giovedì 4 Aprile 2024, 08:53

Nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale in aula si è parlato anche del caso video dell'omicidio fuoriuscito dal Comune. A chiedere chiarimenti è stato il consigliere del Pd, Angelo Pizzutelli. «Ho saputo della fuoriuscita del video solo la mattina - Ho convocato la persona (il componente dello staff) che pensavo fosse dietro la vicenda e ha ammesso di aver chiesto questo filmato a mio nome, senza che io ne fossi informato, ad un dipendente che, secondo me, è stato anche raggirato. Subito dopo ha presentato una denuncia in Questura. Penso di aver fatto tutto quello che potevo fare in qualità di sindaco. È stata inviata un'informativa al garante della privacy. Di più non posso dire perché sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria».