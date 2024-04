Giovedì 4 Aprile 2024, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 08:46

Nuova stazione a Frosinone, ora si parte davvero. Ieri nella seduta del Consiglio comunale dedicata al question time, il sindaco, rispondendo alla domanda del consigliere Andrea Turriziani, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha annunciato la prossima apertura del cantiere: «Dopo tanta attesa, i lavori per la nuova stazione sono oramai imminenti. Le Ferrovie dello Stato, con le quali sto interagendo settimanalmente, stanno predisponendo il cantiere che porterà 11 milioni di investimenti. Si tratta di lavori che vanno organizzati bene, anche per il passaggio dei mezzi pesanti da cantiere con inevitabili sacrifici per pedoni ed automobilisti. Saranno due anni e mezzo di sacrifici ma che ci consegneranno una stazione dal volto completamente nuovo, moderno e funzionale, una delle poche stazioni rinnovate in Italia».

Per quanto riguarda la nuova piazza, invece, l'assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Retrosi, ha aggiunto: «È vero che siamo in ritardo rispetto ai tempi preventivati, ma ho chiesto all'impresa di portare a compimento il cantiere entro il mese di giugno e prima dell'estate, compresa la piantumazione degli alberi».

LA PISTA CICLABILE

INQUINAMENTO

Il consigliere Claudio Caparrelli ha chiesto interventi sulle varie scalinate della città (via Sellari, viale Mazzini, piazza VI Dicembre, Corso della Repubblica) dove vi sono molti gradini rotti e sporcizia. L'assessore Retrosi ha assicurato che verranno attivati i necessari interventi. Novità sono state annunciate dal primo cittadino sulle piste ciclabili: «Attraverso i fondi regionali ha spiegato Mastrangeli la nuova pista che dal parco Matusa sarà diretta verso piazzale De Matthaeis non transiterà su via Aldo Moro ma nei pressi della sede della Regione Lazio e lungo il fiume e poi ricollegarsi al De Matthaeis. Sulla ciclabile di via Puccini attualmente si sta lavorando dietro la chiesa di Madonna delle Cerce di via Ciamarra».Sul tema inquinamento si è appreso che da qualche giorno è stato avviato un nuovo monitoraggio dell'aria nei pressi della Ytelium, la fabbrica di rigenerazione di oli usati che sulla Monti Lepini. Il consigliere Armando Papetti (lista Marzi) ha chiesto se tale sito sia stato controllato per quanto riguarda le emissioni. «Da quanto mi risulta ha ribattuto Mastrangeli - l'Arpa Lazio ha certificato che quel tipo di emissioni sono compatibili con il nostro eco sistema. Sono dei gas che non producono a quanto mi hanno riferito emissioni inquinanti ma mi riservo di fare ulteriori approfondimenti».Infine si è parlato della prossima del cinema all'aperto in vista dell'estate con un botta e risposta tra il consigliere Angelo Pizzutelli e Mastrangeli. «Noi faremo l'arena ha detto Mastrangeli - e poi insieme verificheremo quante persone ci andranno perché i cinema nel post covid sono assai scarsamente frequentati, specie le arene estive». «Bisogna vedere quali risorse economiche verranno investite e con quale qualità», ha replicato Pizzutelli.Gianpaolo Russo© RIPRODUZIONE RISERVATA