Vertice al Ministero, la Reno De Medici ritira i licenziamenti

La cartiera Reno De Medici tornerà presto a produrre. Dopo il vertice di oggi pomeriggio presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy nella sede in via Molise, nella sala del parlamentino, dove si sono confrontati i vertici di RdM Group, il governo e le organizzazioni sindacali, l’azienda ha revocato l’apertura della procedura di licenziamento.

L’incontro al Ministero ha fatto chiarezza sui fanghi primari, anche se adesso è stato chiesto un interpello al Ministero dell’Ambiente. Intanto i sindacati gioiscono per questo importante risultato ottenuto: domani l’assemblea nello stabilimento di Villa Santa Lucia