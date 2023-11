X Factor, Morgan "attacca" anche Angelica (team Ambra): «L'inedito prodotto da Davide Simonetta, uno della "cricca"»

Morgan continua la sua lotta in solitaria contro X Factor e la «cricca»: dopo la bordata sugli Stunt Pilot (gruppo in gara con Dargen D’Amico), con la quale ha segnalato che Zo Vivaldi avrebbe lavorato per Fedez, l'artista mette in evidenza chi sono gli autori dell'inedito di Angelica Bove (team Ambra).

Le accuse di Morgan

«Connessioni tra autori/produttori? Chi è tutta sta gente? Spudoratissimi l’inedito di Angelica firmato da Simonetta, il famoso autore della “cricca” , quello del brano di Annalisa e di molti altri loro dischi».

E' questa la sveglia di Morgan nella chat che su Whatsapp con i giornalisti dal titolo "Rassegna stampa".

Ieri aveva parlato degli Stunt Pilot «A quanto pare il cantante è un collaboratore di Fedez. È un professionista e non un giovane talento. Ma X Factor non dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!»

Striscia la Notizia

Nella mattinata di oggi, 30 novembre, il cantautore ha inviato il link dove sono presenti gli inediti di XFactor con gli autori. Tra quelli di Angelica c'è Davide Simonetta che ha all'attivo numerosi successi è stato anche autore di "Mille" di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. «Come vogliamo battezzare questa realtà? Diamo un nome da usare ogni volta che ci riferiamo a “loro”. Striscia propone “la cricca” ma secondo me è troppo scherzoso rischia di non alludere alla gravità e all’aspetto dei giganteschi interessi economici».

Il Codacons

E sul Codacons che ha annunciato la presentazione di una istanza a Sky e Agcom commenta: «Aggiungiamo le due novità che Codacons non sapeva: la presenza tra i concorrenti di professionisti appartenenti al loro giro. Gli inediti dei concorrenti firmati da autori del loro giro. Possiamo chiamare anticostituzionale il mio licenziamento?».

Gli Inediti di X Factor

Sugli inediti a X Factor Morgan ne rivendica la paternità: «Vi vorrei informare del fatto che quando è arrivato in Italia X-Factor mi è stato proposto ed è stato acquistato dalla Rai infatti io ho preso parte alle prime tre edizioni dalle quali sono emersi Giusy Ferreri, Noemi, Marco Mengoni ,Antonio Maggio, Matteo Becucci. Il format originale non prevedeva la presenza dell’inedito, tant’è che le case discografiche snobbavano questo prodotto considerandolo un programma televisivo semplicemente e quindi un normalissimo strumento per promuovere I loro artisti in promozione con la classica ospitata e il passaggio in Half playback».

«Io invece, accorgendomi della potenzialità concreta che poteva offrire ho ideato con la complicità di Simona Ventura l’elemento chiave di tutto: l’inedito. Questa idea è stata accolta di buon grado dai proprietari del format che l’hanno inserita nello stesso format rendendola quindi una prassi estesa a tutte le edizioni internazionali. E da lì è cominciato l’assalto alla diligenza che oggi è arrivato ad una degenerazione inammissibile da parte di cerchie .Che senza alcuna legittimità mettono le grinfie su questo “bottino”. Da domani mattina quei pezzi che questa sera verranno cantati per la prima volta dai concorrenti occuperanno tutti le prime 10 posizioni della classifica di vendita».