Veroli, non fa rientro a casa per cena e lo trovano morto nei campi: la vittima è Egidio Magnante

Sabato 26 Giugno 2021, 08:48

Muore mentre lavora nei campi. La vittima è Egidio Magnante, 71 anni, di Veroli. L'uomo era uscito nel pomeriggio per andare a lavorare nella propria terra. I familiari, non vedendolo rientrare per cena, hanno lanciato l'allarme. Il corpo senza vita è stato trovato intorno alle 22, in un terreno a Castelmassimo, vicino a una trincia. Non è ancora chiaro se il 71enne sia stato colto da un malore o sia stato vittima di un incidente con il mezzo agricolo.

Egidio Magnante abitava nella zona del Crocifisso. Per anni si è occupato dell'organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Rocco.