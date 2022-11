Lunedì 21 Novembre 2022, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 08:37

Inseguiti da alcuni residenti, abbandonano l'auto e fuggono nei campi. È accaduto nella notte tra sabato e domenica nelle stradine che si trovano lungo la morolense, nel comune di Patrica. Poco prima della mezzanotte alcuni abitanti della zona che rincasavano hanno notato un'auto, una Audi Station Wagon, con il motore e i fare accesi in una zona dove si trovano numerose aziende. Lì per lì non hanno dato peso alla presenza di quell'auto. Poi però, attraverso le chat dei residenti, è partito l'allarme, anche perché nella zona spesso avvengono furti.

Quell'auto poi nessuno l'aveva mai vista. Il gruppo di residenti si è quindi avvicinato verso l'Audi, dentro c'erano almeno tre persone. La berlina a quel punto è partita a tutta velocità percorrendo una strada interna della Morolense. I residenti l'hanno inseguita mentre allertavano i carabinieri. I fuggitivi, però, per dileguare gli inseguitori, hanno abbandonato l'auto in aperta campagna e sono fuggiti a piedi. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri che come prima cosa hanno controllato la berlina abbandonata che è risultata intestata ad un cittadino romano e priva di assicurazione. Fino a ieri mattina non risultavano denunce di furto del mezzo.

I militari dell'Arma hanno avviato le ricerche, ma dei fuggitivi non c'era più traccia. L'Audi è stata sottoposta a sequestro e verranno fatti gli accertamenti per rilevare eventuali impronte o altri dettagli utili a risalire, attraverso l'incrocio con la banca dati delle forze dell'ordine, alle persone che sono scappate. Dalle indagini inoltre è emerso che poco prima l'avvistamento dell'auto sospetta c'era stato un furto in casa a Supino.

Emiliano Papillo

© RIPRODUZIONE RISERVATA