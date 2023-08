Venerdì 4 Agosto 2023, 06:37

Arriva la campagna abbonamenti e da lunedì si può andare a tesserarsi, domani si sveleranno le nuove maglie, ma intanto finisce il ritiro a Cascia con l'amichevole con il Sorrento e si ripresenta come e tutti gli anni il solito problema dei campi e degli allenamenti. Più, la situazione dello stadio Liberati, a quindici giorni dalla partita di campionato con la Sampdoria. Dello stadio, si è già parlato mercoledì in questura nella riunione del Gruppo operativo di sicurezza con il presidente Nicola Guida. Il numero uno rossoverde parla di «stadio bello, anche se non più nuovissimo» e di situazione «sotto controllo». Stadio che rimane questo, visto che la nuova proprietà, al momento, non considera prioritario farne uno nuovo. Lo stadio, in linea di massima, è a posto, nelle strutture portanti in generale. Nei prossimi giorni e fino alla partita con la Samp, si faranno sopralluoghi e controlli per vedere se dovesse esserci qualcosa da sistemare. Molto, però, era stato fatto lo scorso anno, coi lavori fatti dalla proprietà Unicusano. Gli ultimi dopo la fine dello scorso campionato con la rimozione in alcuni punti di pezzi di cemento armato che si stavano staccando, con il rischio che potessero cadere. In alcuni punti si vede il ferro che fuoriesce dal cemento, ma sono proprio i punti dove si è intervenuto per togliere situazioni di potenziale pericolo. In questi giorni, si lavora per aggiungere due nuovi tornelli di accesso al settore ospiti. Il campo di gioco, però, è da sistemare. Sono in corso interventi, come tutti gli anni, per cercare di riassestare l'erba. Nei giorni scorsi, anche l'allenatore Cristiano Lucarelli era venuto a vederne le condizioni. Da fuori si intravedono ancora macchie marroni. Ma si sta riseminando. A proposito di erba, ora che finisce il ritiro la squadra deve rientrare e allenarsi in sede. E riecco le dolenti note. Anche quest'anno si paga la mancanza di un centro sportivo che burocrazie e ricorsi hanno bloccato alla precedente proprietà e si ripresenta il problema dei campi in erba che non ci sono. L'anno scorso erano stati adeguati quelli della Junior Campomaggio, poi abbandonati per impossibilità strutturali. In ballo, ora, due soluzioni, il San Paolo di Narni Scalo e il campo di Marmore. Tra una di queste, si deciderà la sede degli allenamenti della squadra. Tornando agli abbonamenti, tutti possono sottoscriverli dalla mattina di lunedì 7 agosto ai botteghini dello stadio, compresi gli abbonati dell'anno scorso ai quali è riservata la prelazione del posto. Si acquista anche online sul sito della VivaTicket. Restano invariati tutti i prezzi di abbonamenti e biglietti, compresi i ridotti per Feramascotte la cui età massima sale a 15 anni, pacchetto famiglia, anziani e disabili. Ma sparisce l'agevolazione per i lavoratori dell'acciaieria. Lo slogan è lapalissiano: "Un anno da Fere". E il calciomercato? Giorno di trattative numero 35 e ancora zero acquisti ufficiali. Giovedì, però, era atteso a Cascia il portiere Gabriel Brazao, mentre nelle prossime ore potrebbe unirsi anche il forte centrocampista ex Brescia Jakub Labojko, più Lorenzo Lucchesi e Cristiano Favasuli dalla Primavera della Fiorentina. Eppur si muove.