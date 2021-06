Frosinone, pensionato precipita dai palazzi Ater di via Mola Vecchia e muore sul colpo

Giovedì 24 Giugno 2021, 11:13

Tragedia questa mattina in via Mola Vecchia a Frosinone. Un pensionato di 66 anni, F.G. (queste le sue iniziali), è precipitato dai palazzi Ater che si trovano nei pressi del parco Matusa. L'uomo è deceduto sul colpo. Sul posto la polizia per accertare la dinamica dei fatti. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che, dopo aver udito il tonfo, si sono affacciati e hanno visto l'uomo riverso a terra.