Torna l'allarme furti in località Tofe, a. Dopo che il mese scorso c'erano state visite di una banda dei ladri in almeno dodici abitazioni tra le zone di Sterpare e Vallone, l'altra sera è stata colpita la zona del Parco delle Molazzete. In particolare una villa è stata presa di mira dai ladri, almeno quattro fuggiti poi su un'auto scura in direzione Pontegrande. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni che poi hanno chiamato i carabinieri, poco dopo le 22 di giovedì, i ladri avrebbero agito in una villa di una coppia di imprenditori tra l'altro già "visitata" d un mese fa. Allora oltre a mettere la villa a soqquadro la banda portò via soldi, oro e oggetti di valore. Questa volta la famiglia non era in casa, ma poco dopo le 22 una delle figlie sarebbe rincasata dopo una giornata di lavoro. Avrebbe notato qualcosa di strano all'interno e udito dei rumori. A quel punto avrebbe chiesto aiuto ai familiari. La mamma ed il fratello sarebbero così andati a vedere con lei cosa fosse accaduto. Mai pensavano ad una nuova irruzione dei ladri che dopo un periodo di presenza quasi giornaliera in zona, grazie anche ai frequenti controlli dei carabinieri si erano allontanati. Una volta tornati alla villa, invece, i ladri erano ancora in casa e sono fuggiti arrivando al faccia a faccia con la padrona di casa. I malviventi, malgrado le urla della donna, raggiunta dai figli, sono riusciti a fuggire grazie all'aiuto di un complice in auto. La famiglia non è riuscita a prendere il numero di targa notando solo un'auto di colore scuro. La famiglia, entrata a quel punto in casa, ha trovato la villa completamente a soqquadro e danneggiata. Il bottino è magro, qualche centinaia di euro ed oro. Avevano già portato via tutto un mese fa. Sull'episodio indagano i carabinieri.