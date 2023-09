Il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Gabriele Mattioli, nel giorno del suo insediamento (il 4 settembre scorso) è stato chiaro: «Non si può pensare alle ronde, sono pericolose e poco producenti, ma i cittadini hanno un ruolo importantissimo nella vigilanza e segnalazione di ciò che vedono alle forze dell'ordine. Non deve esserci indifferenza». Il riferimento era stato ai furti che ci sono stati, tra fine agosto e inizio settembre, a Pontecorvo . Una situazione galvanizzata da tante segnalazioni social, molte delle quali rivelatesi inutili, che hanno messo in allarme famiglie e intere contrade. Il sindaco Anselmo Rotondo ha preso parte, lunedì pomeriggio, al coordinamento delle forze dell'ordine che c'è stato in prefettura (alla presenza del prefetto Liguori, della dottoressa Mancini del questore Condello del comandante provinciale dei Carabinieri il colonnello Mattioli e del colonnello Tripoli comandante provinciale della Guardia di Finanza).