Willy, Marco Bianchi in aula: «L'ho colpito solo al fianco. Non siamo mostri come ci hanno descritto»

Non ho colpito Willy al petto, con un calcio l'ho colpito al fianco sinistro e l'ho spinto. Lui è caduto ma si è subito rialzato. Io poi sono andato via dai giardinetti e solo quando stavo in auto mi sono accorto che c'era un ragazzo a terra, ma non sapevo che fosse Willy. Che il ragazzo fosse morto lo abbiamo saputo quando il mattino dopo ci trovavamo in caserma e ci hanno arrestato».

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO La madre di Willy: «Lavorava per aiutarci e diventare un... IL PROCESSO «Eravamo insieme ai fratelli Bianchi, dopo la lite erano...

Marco Bianchi, imputato insieme al fratello Gabriele a Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, nega di aver inferto i colpi mortali il 21enne di Paliano ucciso Colleferro la notte tra il 5 e 6 settembre dello scorso anno durante un pestaggio. L'udienza è in corso davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone.

Marco Bianchi ha risposto alle domande del pm Tagliatela: «Io non avevo capito che fosse successo qualcosa di grave perché non sarei mai partito con l'auto. Mentre eravamo in macchina un mio amico si è rivolto a Belleggia (altro imputato ndr) dicendo sei un pezzo di m…perché hai colpito quel ragazzo...». L'imputato nel corso dell'esame si è definito un «ragazzo semplice diviso tra sport e amici».

Marco Bianchi, al termine dell'esame del pm, ha detto: «Non siamo mostri, come ci hanno descritto le televisioni. Io e mio fratello siamo stati gli unici a dire la verità. Gli altri non si sono presi le loro responsabilità. Se fossi stato io mi sarei assunto le mie colpe, come ho fatto sempre. No. auguro a nessuno passare quello che sto passando io e non non posso immaginare cosa stiano provando i genitori».

Dopo l'esame di Marco Bianchi, sarà ascolato Gabriele. Mario Pincarelli invece dovrebbe rilassciare solo dichiarazione spontanee.