Tragedia a Ceccano, i figli tornano a casa e trovano la madre morta: indagano i carabinieri

Tornano a casa a trovano la mamma senza vita: M.M., 45 ann, operatore sociosanitario da tempo separata dal marito. È successo l'altra notte in via Marano, a Ceccano. Sono stati i ragazzi, adolescenti, a lanciare l'allarme, ma quando sono arrivati i soccorsi non c'era più nulla da fare.

Sul decesso indagano i carabinieri del comando di Ceccano, ma si è trattato di un suicidio. Sotto choc i ragazzi che, dopo una serata con gli amici, si sono trovati davanti il corpo senza vita della madre. Si attende di conoscere la data dei funerali della donna.