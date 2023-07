Top 50 pizza, "Pezz de Pane" per l'asporto e "Pupillo" per il piatto tra i migliori d'Italia

Serata di premi, a Roma, per i “Top 50 pizza” che hanno visto due forni ciociari tra i migliori. «Frosinone caput mundi», scrive Roberta Pezzella del “Pezz de Pane” che ha ottenuto il settimo posto nella categoria “da asporto” e che ieri insieme a Luca Mastracci di “Pupillo pura pizza” si è fotografata nella sua attività con gli ambiti riconoscimenti. Proprio Mastracci ha avuto, per le pizze al piatto, due premi: il 22° posto nella classifica generale dei “Top 50” e quello come “Forno green”.

«È una grande soddisfazione - ha detto Luca - perché viene riconosciuto il lavoro che facciamo.

Sin dall’inizio abbiamo puntato sulla sostenibilità, sia scegliendo prodotti locali a filiera corta sia limitando il consumo della plastica e oggi questa nostra scelte viene riconosciuta. Per quanto riguarda essere nella classifica dei migliori 50 è un onore, siamo gli unici tra Latina e Frosinone ad avere questo risultato». La cerimonia di premiazione - condotta da Federico Quaranta - e durante la quale sono state svelate le 100 migliori pizzerie italiane per l’anno in corso, si è tenuta mercoledì sera al Teatro Argentina di Roma.