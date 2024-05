Un vasto incendio si è sviluppato questa sera, domenica 19 maggio, nel magazzino "Orizzonte" di Ferentino, poco prima delle 23. E' in corso l'intervento dei vigili del fuoco e la Casilina è bloccata in entrambi i sensi di marcia per consentire l'attività e mettere in sicurezza l'area.

Sulle cause del rogo indagano i carabinieri. Le fiamme e il denso fumo sono visibili a Frosinone e nei centri limitrofi.