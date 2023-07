Domenica 2 Luglio 2023, 09:40 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Ai premi non ci si abitua mai, ma riceverne fa bene ed essere in "classifiche" importanti, anche. Così nella guida appena pubblicata sulle migliori pizzerie italiane un settimo posto vale eccome. Ancora di più se la guida rientra nella raccolta "Guide to the best pizzerias in the world". Il forno, ancora una volta, è quello di Roberta Pezzella, a Frosinone. Sul podio delle "50 migliori pizze in viaggio in Italia da taglio e asporto" ci sono Pizzarium di Gabriele Bonci, a Roma; Lievito, pizza pane... sempre a Roma e Campana, pizza in teglia a Corigliano Calabro in provincia di Cosenza.

LA MOTIVAZIONE

Si va da nord a sud dello "stivale", ma quello di Frosinone è l'unico forno nel Lazio al di fuori della provincia di Roma: «Artigianalità all'ennesima potenza per quella che possiamo definire una panificatrice a tutto tondo - si legge nella descrizione - Dalle farine, al lievito madre, passando per i diversi metodi di produzione, tutto è frutto di studio, lavoro duro ed esperienze fatte in giro per il mondo. Dal mattino alla sera, in questo piccolo forno di Frosinone è possibile trovare pane caldo declinato in tantissime tipologie, una pizza semplice, leggera e fragrante e anche tanti dolci, dai lievitati per la prima colazione alle torte da dispensa. Non è solo una meta per viandanti di passaggio, ma un indirizzo per il pellegrinaggio degli amanti del buon cibo». Musica per le orecchie della titolare che però continua a lavorare a testa bassa: «Fa piacere esserci, ci mancherebbe, ma è nel quotidiano che devono arrivare i risultati e sono quelli che cerco di ottenere con i clienti».



La cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza Italia 2023, condotta da Federico Quaranta, durante cui saranno svelate le 100 Migliori Pizzerie Italiane per l'anno in corso, terrà al Teatro Argentina di Roma, mercoledì 12 luglio alle 19. Sarà possibile seguire la diretta streaming della cerimonia sulle pagine Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy e Luciano Pignataro Wine Blog.

