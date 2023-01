Lunedì 16 Gennaio 2023, 09:39



C'è chi va in tv tutti i giorni e chi, dalla sua cucina, miete follower sui social e in particolare su instagram.

Cose che non sono più semplicemente da Generazione Z ma prendono ormai anche il grande pubblico. Così Alessandro Fiacco, originario di Pofi, 36 anni e una vasta esperienza tra i fornelli, viaggia verso i 56.000 seguaci sul profilo https://www.instagram.com/alex.fiacco/

Ci sono le sue creazioni, il suo modo di intendere la cucina di un hotel a cinque stelle - il Singerpalace di via del Corso, a Roma - ma ci sono anche le origini ciociare che non ha mai rinnegato. Anzi, prima o poi aprirà un suo ristorante proprio lì, dove tutto è iniziato.

Nelle storie e nei video che pubblica c'è la preparazione meticolosa dei piatti e domande tipo «Cosa c'è di meglio di un tagliolino al pomodoro fresco e basilico?» oppure la presentazione di «Spaghetti aglio olio e peperoncino, stracciatella di bufala e gambero rosso di mazara». Una galleria di immagini e preparazioni che ricevono molti like, così come le recensioni che si possono leggere sui siti specializzati del ristorante Le terrazze dell'hotel, dove il giovane è executive chef.

Nel menu c'è la sua storia: «Il mio percorso inizia molto presto. Ancora troppo piccolo per raggiungere i fornelli, stavo in piedi su uno sgabello tentando di riprodurre le ricette di casa e amavo cucinare per me stesso e per la mia famiglia. Sapori, odori ed ingredienti mi hanno catturato a tal punto che la passione è diventata professione. Chiedete pure a parenti ed amici di infanzia, vi risponderanno che sì, il suo posto è da sempre la cucina». Ai piatti internazionali e della tradizione, si uniscono anche quelli dei luoghi di provenienza. Basta chiedere.

Una passione coltivata frequentando la scuola alberghiera a Cassino, poi le prime esperienze in diversi locali, fino a spiccare il volo. Fondamentale, a Fiuggi, l'incontro con la famiglia Visocchi che poi lo ha voluto nell'hotel di Roma. Adesso arriva anche il seguito social, ad Alessandro non dispiace certo ma l'attenzione dai fornelli non si sposta mai.