Tonino Greci morto per malore mentre era alla guida di un camion, oggi a Veroli i funerali del 57enne

Si svolgeranno oggi alle ore 16 i funerali di Tonino Greci, l'autotrasportatore, originario di Veroli, che è morto ieri mattina mentre era alla guida del suo camion su via Casilina all'Osteria della Fontana ad Anagni. Le esequie funebri saranno celebrate nella chiesa evangelica battista di San Angelo in Villa a Veroli (Frosinone).

L'uomo era dipendente di una ditta di Colleferro e con il suo mezzo pesante stava trasportando delle assi di legno lamellare. Mentre si trovava a passare di fronte al ristorante Villa Floridiana il mezzo è finito sulla carreggiata opposta e la motrice si è poggiata su un muro di recinzione.

Per l'uomo, colto da un malore, non c'è stato nulla da fare.

Le parole della figlia

Struggente il ricordo della figlia celeste postato sui social: Papino mio! Come hai potuto farmi questo! Papino mio dammi la forza! Senza di te non ce la posso fare! papino mio aiutami tu! Ti amo ora e per sempre!