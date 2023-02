Thomas Bricca in coma irreversibile: «Assenza di attività cerebrale». Si stringe il cerchio sui sospettati: coinvolte persone di etnia Rom

Si stringe il cerchio su chi potrebbe aver partecipato alle risse e poi essere tornato ad Alatri per vendicarsi di quanto era accaduto. Gli investigatori che stanno lavorando al caso di Thomas Bricca hanno dei sospettati, un paio come anticipato dal Messaggero risultano irreperibili, altri sarebbero già stati ascoltati dai carabinieri che però non forniscono ulteriori elementi. Intanto le flebili speranze di ieri col bollettino dell'ospedale San Camillo di Roma che parlava di «risposta elettrica accennata agli stimoli» oggi è stata dichiarata dai sanitari la morte cerebrale del 18enne. «Assenza di attività cerebrale», recita il bollettino.

Thomas Bricca, gli amici sbagliati di un finto duro: «Seguiva il gruppo, ma il leader non era lui»

Spari ad Alatri, si stringe il cerchio

Di certo sembra esserci il coinvolgimento di un appartenente a una famiglia di etnia rom, legato a due fratellastri di Alatri. Uno di loro sarebbe coinvolto nelle discussioni dei giorni scorsi, l'altro - più grande - avrebbe chiesto "aiuto" dopo che il fratellastro era stato malmenato. Un supporto arrivato dal capoluogo, con la pistola che ha esploso il colpo mortale. Arma che quasi sicuramente è a tamburo, non essendo stati trovati bossoli, mentre non si trova nemmeno il proiettile che ha trapassato il cranio di Thomas. Resta da stabilire se lo sparo sia stato solo uno o più, su questo le testimonianze non concordano. E' confermato, invece, che nelle risse sono stati coinvolti gruppi contrapposti, all'interno dei quali c'erano anche ragazzi di origine nordafricana ma nati e cresciuti tra Alatri e Frosinone.