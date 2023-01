Martedì 31 Gennaio 2023, 22:50

«Hanno assoldato un killer per ammazzarlo. Erano tre giorni che litigavano, per stupidaggini, roba tra ragazzetti. Tre giorni di liti per noia, scaramucce tra qualche cannetta, una bevicchiata. Finché l’altro giorno non hanno buttato di sotto uno da un parapetto, allora quelli hanno pensato bene di vendicarsi assoldando un killer per ammazzarlo». Paolo Bricca il papà di Thomas, il 19enne di Alatri finito in coma irreversibile dopo essere stato centrato alla fronte da un proiettile sparato da due persone a bordo di un motorino, lunedì sera nella cittadina del Frusinate, ha gli occhi azzurri lucidi per le lacrime. Ed è convinto che «la pistola non è roba da ragazzi», e che quindi qualcun altro sia intervenuto per regolare i conti.

I medici gli hanno appena spiegato le disperate condizioni del figlio, c’è tutta la famiglia all’ospedale San Camillo di Roma dove il ragazzo è stato trasferito. Dopo una nottata di rabbia e lacrime, il papà di Thomas nella mattinata di ieri aveva postato sul suo profilo Fb: «Figli di p... mi avete spezzato il cuore bastardi tossici di m... Dio perdona io no».

