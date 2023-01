Martedì 31 Gennaio 2023, 09:49

Sanno o immaginano chi ha sparato a Thomas Bricca, al punto di cercare subito vendetta. Momenti di forte tensione, ieri sera, all'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale "San Benedetto" di Alatri. L'ambulanza aveva portato da poco il giovane ferito alla testa, le condizioni erano disperate e tutti se ne erano resi conto, l'elicottero era pronto al trasferimento a Roma quando uno degli amici è entrato urlando: «Dovete sbrigarvi, dovete salvarlo, questo per me è un fratello». Grida soffocate dalle lacrime, l'abbraccio di altri amici, poi il telefono e una chiamata inequivocabile: « La devono pagare, li devo ammazzare, trovatemi un ferro, trovatelo che questi la devono finire, gli faccio fare la stessa fine».

Sembra la conferma di quanto gli investigatori stanno seguendo dal primo momento, vale a dire una sorta di guerra tra bande che nei giorni scorsi aveva fatto registrare un paio di risse. Non è un caso che i carabinieri stiano identificando tutti gli amici - alcuni portati in caserma ieri sera - per cercare di ricostruire il clima nel quale è maturata la vicenda.