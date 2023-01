Spari ad Alatri, vertice in Prefettura: «Servizi saranno intensificati, indagini in corso»

Saranno intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio. Lo ha stabilito il comitato per l'ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Frosinone, Ernesto Liguori, «a seguito dell’episodio verificatosi in Alatri nella serata di ieri, in cui un giovane è stato colpito in modo grave da colpi di arma da fuoco esplosi da ignoti riportando gravi lesioni, sul quale sono in corso attente indagini finalizzate ad individuare i responsabili e far luce sull’accaduto».

Alla riunione hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, il presidente della Provincia, il sindaco di Frosinone e quello di Alatri.

«In relazione al suindicato contesto che ha evidenziato ancora una volta l’esigenza di riservare massima attenzione ai fenomeni distorsivi che interessano talune fasce del mondo giovanile - si legge nel comunicato diffuso dall'ufficio territoriale del governo - è stata condivisa la necessità di assumere efficaci e sinergiche iniziative finalizzate al rafforzamento della sicurezza urbana nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani anche mediante servizi di sicurezza sussidiaria nonché interventi di prossimità».