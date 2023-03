Thomas Bricca ucciso ad Alatri, altro indagato per l'omicidio: è Roberto Toson, padre del primo indagato

C'è un altro indagato per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne assassinato il 30 gennaio scorso con un colpo di pistola. Nel pomeriggio la procura di Frosinone ha notificato a a Roberto Toson, padre di Mattia (il primo ad essere stato indagato), l'avviso di garanzia a firma del procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero. Padre e figlio, quindi, sono indagati “Per il delitto di cui agli artt. 110-575 c.p. e artt. 2,4,7 L. 895/67, poiché in concorso tra loro, cagionavano la morte di Thomas Bricca esplodendo un colpo d’arma da fuoco”.

Thomas ucciso, si cerca la verità sull’alibi di Toson nello smartphone

Thomas Bricca ucciso ad Alatri

Un atto che arriva dopo giorni di indagini frenetiche. Solo pochi giorni fa gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente i testimoni, cercando di fare il punto, cogliere contraddizioni, verificare se quanto detto un mese fa ha avuto riscontro oppure no nel corso dell’inchiesta sull’omicidio di Thomas Bricca. Una settimana dopo avere incontrato i genitori della vittima, in Procura sono stati sentiti una decina di testi per avere un quadro cristallizzato della situazione. Cosa hanno detto è riservato, ma gli investigatori intendono fissare per bene ogni passaggio prima di compiere eventuali altre mosse.

LA RICOSTRUZIONE

Mattina Toson ha sempre detto che la sera del 30 gennaio - al momento degli spari al “Girone” - era a una cena organizzata dagli Spada, sempre ad Alatri. Lo stesso hanno riferito il fratello e il padre e alcuni dei testimoni ascoltati. La versione di altri, però, è diversa: c’è chi ricorda di averlo visto arrivare più tardi e sconvolto, chi di averlo visto andare via in anticipo accompagnato proprio dal genitore. C’è anche il particolare - che però non trova conferma negli ambienti investigativi - di un video che riprende lo “scambio” tra lo scooter con i sicari che salgono sull’auto pulita consegnata da una persona che scende e prende il ciclomotore. Se fosse Mattia o meno non è dato saperlo, le immagini non sono chiare.

Mancano, però, l’arma del delitto - un revolver calibro 38 - e il ciclomotore usato dai sicari per arrivare al “Girone” e aprire il fuoco sparando nel mucchio ovvero a quello «con il giubbotto bianco» che però non doveva essere Thomas, bensì Omar Haudy, uno dei partecipanti alle risse dei giorni precedenti il quale ha ammesso in un video su instagram che era il bersaglio della “vendetta” per quanto accaduto il giorno prima.