Venerdì 3 Febbraio 2023, 08:49

Lutto cittadino il giorno delle esequie di Thomas (ancora non fissate). Non ha esitato il sindaco Cianfrocca sulla decisione doverosa nei confronti di questa tragedia e della famiglia del giovane. Intanto sono diverse le iniziative in memoria di Thomas; ieri gli studenti dell'indirizzo Chimico dell'Istituto Pertini, la scuola del diciannovenne ucciso lunedì scorso da un colpo di pistola, hanno voluto esprimere a loro modo i sentimenti che li pervadono da tre giorni. Nel piazzale antistante il plesso di via La Stazza, centinaia di ragazzi, tra compagni di classe di Thomas, studenti delle altre classi e docenti, hanno organizzato un addio corale commovente. Canzoni e musiche scelte tra i brani preferiti dal giovane studente sparate a grande volume quasi a volerlo raggiungere in cielo, centinaia di palloncini bianchi con su scritte sensazioni, preghiere, pensieri che hanno preso anch'essi il volo verso l'infinito, cartelloni con le più belle foto di Thomas e dei suoi momenti con gli amici, insomma tutto davvero molto toccante.

E' in questo modo che il mondo scolastico più vicino al diciannovenne di Alatri ha voluto ricordarlo e salutarlo per sempre, un evento riservato solo alla sua scuola e a chi lo conosceva bene. Sono giorni, infatti, che la dirigente scolastica, Annamaria Greco e tutto il corpo docente ripetono ai tanti giornalisti che li contattano che «questo è il momento del dolore e del silenzio» e che oggi l'istituzione scuola deve solo fare una cosa: proteggere per quanto possibile i propri alunni e aiutarli a elaborare la tragedia consumatasi. Proprio per questo è stata annullata la partecipazione dell'IIS Pertini ma anche del Liceo Pietrobono alla manifestazione organizzata per oggi da alcuni amici di Thomas. Le due dirigenti, Greco e Scarsella hanno deciso di comune accordo di rimandare eventi pubblici in memoria di Thomas a dopo le esequie che, ad oggi, ancora non sono state fissate. Il Pertini, tra l'altro, ha deciso di dedicare a questa tragedia la manifestazione Mi illumino di meno al quale la scuola ha aderito come ogni anno e che si terrà in tutta Italia il 16 febbraio. «Si spegneranno le luci - commentano - anche per riflettere su quanto accaduto in città, oltre che per il consueto scopo del risparmio energetico». La manifestazione, comunque, pare essere confermata per le 10 del mattino in piazza Santa Maria Maggiore, regolarmente autorizzata da Questura. Bisognerà vedere, a questo punto, se senza la partecipazione delle scuole l'evento si terrà comunque. Intanto sul luogo della sparatoria continua la processione silenziosa di persone, molti giovani soprattutto, che si fermano qualche minuto per pregare o mandare un pensiero al ragazzo che non c'è più, in molti casi lasciando anche mazzi di fiori.

