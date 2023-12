Mercoledì 6 Dicembre 2023, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 10:31

Ancora due tentativi di furto nelle filiali della Banca Popolare del Cassinate. Questa volta ad essere prese di mira sono state le filiali Isola Liroi a Carnello e Roccasecca. A notte inoltrata hanno forzato gli ingressi delle due agenzie, ma ancora una volta sono andati via a mani vuote.

«Se permane il rammarico per quanto accaduto – spiega il Direttore Roberto Caramanica – prevale però la soddisfazione di un doppio tentativo di furto con bottino pari a zero. Desidero ringraziare tutti coloro che in questi mesi, con grande senso di responsabilità e disponibilità, si stanno adoperando per garantire la sicurezza delle persone, dei valori, delle strutture. Continueremo a lavorare in questa direzione, preservando la capillarità della rete territoriale della banca a beneficio delle comunità territoriali, con l’auspicio che si crei una

sempre più proficua sinergia con le forze dell’ordine per aumentare l’intensità dei controlli ed evitare così il ripetersi di simili episodi».

Al confine con Sora, invece, nel vicino Abruzzo i ladri sono riusciti ad entrare nell'ufficio postale di Civitella portandosi via 80.000 euro. Non si esclude che i due corpi possano essere collegati. Per quanto riguarda il tentato furto nella filiale di Isola del Liri della Banca Popolare del Cassinate. I malviventi sono entrati in azione intorno alle 3.30 quando con arnesi da scasso hanno forzato la porta laterale della banca che sorge in una zona lontana da occhi indiscreti, non visibile dalla strada principale. Una volta all'interno, tuttavia, non avrebbero trovato nulla se non una cassetta metallica al cui interno pare non ci fosse nulla di valore. Hanno quindi forzato anche una delle casse delle postazioni al pubblico e nemmeno li vi erano soldi. Non hanno asportato nulla e sono fuggiti dopo pochi minuti facendo perdere le tracce.

Sono stati avviati immediatamente gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di isola del Liri. I militari dell'arma, al comando del capitano Domenico Cavallo, indagano senza tralasciare nulla e con il contributo prezioso delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver immortalato il tentativo di furto. Ricco bottino, invece, a Civitella Roveto dove ignoti malviventi con il favore della notte sono riusciti a rubare all'interno dell'ufficio postale del paese al confine con Sora. Il bottino sarebbe di circa 80mila euro. Solo ieri mattina l'amara scoperta. Secondo una prima ricostruzione i ladri, sarebbero riusciti ad entrare manomettendo il sistema di allarme, una volta all'interno avrebbero aperto la cassaforte con l'ausilio di una molatrice. Sul posto, allertate, si sono portate le forze dell'ordine che hanno subito avviato le indagini. Determinanti potrebbero essere anche in questo caso le immagini riprese dalle telecamere presenti in zona. Poiché i due colpi sono avvenuti a distanza di poche ore non si può escludere che i malviventi possano essere gli stessi ma si tratta, al momento, solo di ipotesi. Le indagini vanno avanti serrate.