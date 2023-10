Terzo assalto notturno a una filiale Bpc, ma a Villa Latina i banditi fuggono a mani vuote

Ormai è un fenomeno: questa notte c'è stato il terzo assalto ad una filiale Bpc. Dopo Sant'Apollinare e Piedimonte San Germano, dove i furti avevano fruttato ai malviventi un bottino totale di 140 mila euro, è toccato alla sede di Villa Latina.

Il sistema di deposito dei contanti delle casse, però, era vuoto per cui i malviventi non avrebbe portata via nulla.

Indagano i caribieri della sezione operativa del N.O.R. della compagnia di Cassino e i colleghi della stazione di Atina. Sicuramente i carabinieri stanno mettendo in relazione i tre furti per trovare analogie.