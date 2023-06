Mercoledì 21 Giugno 2023, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 09:31

Nuovo look per la stazione degli autobus di Fiuggi, al Comune un finanziamento di 500mila euro per la riqualificazione del luogo. La giunta della amministrazione bis targata Baccarini non è stata ancora nominata ma, nel frattempo, il Comune di Fiuggi ha ottenuto un nuovo finanziamento che servirà a dare un'immagine più dignitosa e accogliente a uno dei punti della città in cui si registra il maggiore transito di pendolari e turisti. La stazione dei bus di Fiuggi, infatti, si trova in piazza XXIII giugno, a poche decine di metri dall'ingresso alla Fonte Bonifacio VIII, ed è spesso al centro delle cronache per lo stato in cui si trova a causa anche dell'azione dei vandali.

A dare l'annuncio dell'arrivo delle risorse necessarie a effettuare l'intervento di riqualificazione è stato lo stesso sindaco Alioska Baccarini: «Continua senza sosta l'azione politica dell'amministrazione Baccarini - esordisce il primo cittadino - In campagna elettorale era stata annunciata la presentazione di una richiesta di finanziamento per la riqualificazione della stazione Cotral in piazza XXIII Giugno per un totale di 500mila euro. È arrivata la notizia positiva: questo ennesimo finanziamento è stato ottenuto. Il bando vinto spiega il sindaco - è stato elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito connesso alle celebrazioni del Giubileo del 2025. L'intervento in oggetto prevede la definitiva valorizzazione dell'area della stazione Cotral con la ristrutturazione e completa rifunzionalizzazione del fabbricato al fine di realizzare: front office e back office turistico tecnologicamente avanzato, per la gestione integrata del turismo di Fiuggi e dell'intero comprensorio; ufficio registrazione ed elaborazione dei dati statistici di movimentazione turistica - gestione del portale turistico della città e del comprensorio; assistenza all'associazione degli albergatori e dei commercianti; vendita diretta e on line dei biglietti per gli eventi di spettacolo, culturali e sportivi; ufficio Urp; ristrutturazione dei bagni pubblici».

Baccarini ha commentato con entusiasmo l'ottenimento di questo nuovo finanziamento che «rappresenta un lavoro in piena continuità con i cinque anni passati. La valorizzazione di un edificio, simbolo storico della nostra città, posto all'ingresso della stessa è un punto di partenza per un intervento di rigenerazione urbana dell'intera areaStiamo disegnando la Fiuggi del futuro».