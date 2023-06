Beneficenza, ad Arce defibrillatori per le scuole

Installati e attivi ad Arce i defibrillatori donati dalla famiglia di Antonio Tedeschi, scomparso prematuramente un anno fa. È quanto annunciato con una nota.«Come forma di partecipazione al dolore, anziché i tradizionali fiori e corone - si legge nella nota -, la famiglia aveva aperto una sottoscrizione in denaro da utilizzare a fini di bene. La risposta è stata corale e oggi, a un anno di distanza, sono stati acquistati due defibrillatori che sono stati installati nelle scuole del comune di Arce, uno nella primaria e uno nella secondaria».«Con i fondi raccolti è stata anche realizzata la formazione per il personale dell'Istituto comprensivo Giovanni Paolo II che ha volontariamente dato la propria disponibilità per prepararsi all'uso degli strumenti, nel malaugurato caso si rendesse necessario il loro impiego».In occasione del posizionamento dei macchinari salvavita, la famiglia ha voluto ringraziare ancora una volta i parenti, gli amici e tutti coloro che hanno dato il loro contributo ed «in particolare i colleghi di Trenitalia del team "Impianto manutenzione corrente regionale di Roma Smistamento"» si aggiunge.«Non possiamo che apprezzare il gesto di questa famiglia - ha dichiarato il dirigente scolastico Mario Luciani - che pur travolta dalla scomparsa di una persona cara, ha saputo cogliere l'occasione per trasformare il dolore in un gesto di solidarietà a favore dell'intera comunità scolastica».I plessi di Arce, dunque, potranno disporre dell'importante apparecchiatura.