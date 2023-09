Domenica 17 Settembre 2023, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 10:15

Fino a Courmayeur per pedinare la ex moglie nonostante il divieto di avvicinamento? Per i giudici della Corte d'Appello di Aosta l'incontro tra i due fu una semplice coincidenza: imprenditore di Frosinone assolto perché il fatto non sussiste dopo la condanna ad un anno in primo grado. I fatti risalgono all'agosto del 2022 quando l'uomo, un imprenditore di 36 anni di Veroli, venne arrestato dai carabinieri della località turistica dopo che la ex moglie aveva segnalato la sua presenza a bordo di una rombante Ferrari nei pressi dell'albergo in cui alloggiava. L'uomo sostenne che si trattava di una semplice causalità perché anche lui era solito trascorrere una parte delle vacanze estive. Dalla vicenda è poi scaturito un processo. Il giudice di primo grado non ha creduto alla sua versione dei fatti fornita dall'uomo e lo ha condannato ad un anno.

L'arresto

I giudici di secondo grado, in base agli elementi portati in aula dal legale difensore dell'imprenditore, l'avvocato Nicola Ottaviani, hanno fatto una valutazione diversa. È stato fatto notare che il 36enne ciociaro ogni anno si recava in Valle d'Aosta e quella volta si trovava in una località diversa da quella in cui soggiornava la ex moglie. Con la donna peraltro c'erano anche amici in comune. L'incontro poi era avvenuto in un locale noto di Courmayeur all'interno del quale l'imprenditore già si trovava prima dell'ingresso della ex moglie.

All'uomo era stato contestato anche il fatto che avesse pedinato la moglie durante il viaggio in autostrada eseguendo anche dei sorpassi con fare provocatorio. Ma il suo legale ha obiettato che non ci fosse prova che la Ferrari fosse quella sua. Quindi i giudici si sono pronunciati per la sua assoluzione.