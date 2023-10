Sposi in fuga dopo il pranzo di nozze, ora sono in Germania: lui ha altri conti in sospeso a Ferentino

A Ferentino, città degli sposi fuggiti in Germania senza pagare il pranzo di nozze, non si parla d'altro. Il piccolo imprenditore quarantenne che ha sposato la bella modella polacca, con la quale aveva già avuto un bambino, è noto in paese perché ha lasciato più di qualche conto in sospeso nei bar. Un'abitudine, evidentemente, anche se si tratta di poche decine di euro per ciascun esercizio. Finora, comunque, sembra che fosse sempre tornato a pagare le consumazioni. Un auspicio che ha anche il titolare del ristorante La Rotonda di Boville Ernica che ha anticipato addirittura i soldi delle mance ai camerieri. «Spero almeno di rientrare delle spese» - ha detto, sperando che i parenti facciano fronte alla situazione.

La famiglia dell'uomo è molto nota in città ma a Ferentino, ormai, vivono pochi parenti. Tutti gli altri sono in Germania, nella zona di Francoforte, dove la sposa era rimasta fino a qualche giorno prima del matrimonio.