Spari ad Alatri, il sindaco: «Provo un grande dolore, un pensiero al ragazzo e ai suoi cari»

«In questo momento provo un grande dolore per quanto accaduto. Posso assicurare soltanto che sarà adottata ogni azione possibile al fine di evitare che episodi simili possano ripetersi. In questo momento i miei pensieri e le mie preghiere sono per il ragazzo e i suoi cari». Sono le parole del sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, sull'episodio avvenuto questa sera in piazza

«Ho il dovere di aggiornare la cittadinanza su quanto accaduto in serata ad Alatri nei pressi dell'ex campo da basket sotto il "Girone": un ragazzo è stato raggiunto da un colpo di pistola e ora si trova ricoverato a Roma in gravi condizioni. Innanzitutto, siamo vicini alla famiglia del giovane rimasto ferito e stiamo attendendo aggiornamenti ufficiali sul suo stato di salute».

In realtà il ragazzo, che si trova al "San Camillo", è clinicamente morto come si apprende da fonti sanitarie.

«Appena informato del terribile avvenimento, mi sono recato sul posto per essere aggiornato dalle Forze dell'Ordine, con cui sono tuttora in contatto - aggiunge il primo cittadino - ho sentito anche telefonicamente il Prefetto. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza». Il sindaco conferma le risse dei giorni scorsi, sottolineando come: «Già questa mattina avevo sentito e scritto al Comando dei Carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l'incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere in piena sicurezza».