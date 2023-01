Alatri, gli sparano alla testa: il 18enne Thomas Bricca clinicamente morto. La pista della guerra tra bande

Colpi di pistola in centro ad Alatri: Thomas Bricca, 18 anni, è clinicamente morto. L'episodio è avvenuto nei pressi di Largo Cittadini, a due passi dalla piazza centrale. Sono intervenuti i carabinieri e in zona si trovavano decine di curiosi. Secondo le prime informazioni il ferito - appena 18 anni - è clinicamente morto. È stato trasferito nel pronto soccorso dell'ospedale cittadino ma l'eliambulanza è atterrata nei pressi della struttura sanitaria per un eventuale trasferimento a Roma. Il ragazzo ferito è Thomas Bricca, trasportato in elicottero questa sera (30 gennaio) al "Gemelli" di Roma. È stato raggiunto da un colpo di pistola alla fronte che sarebbe fuoriuscito dalla parte posteriore del cranio. È stato intubato al "San Benedetto" e poi mandato nella Capitale.

C'è molta agitazione vicino all'ospedale e nel luogo dove è avvenuta la sparatoria, la pista seguita dagli investigatori è quella dell'epilogo di una guerra tra bande di giovani che si erano fronteggiate già nei giorni scorsi.

Secondo alcuni testimoni due ragazzi in sella a un ciclomotore, con il volto coperto dai caschi, sono arrivati nei pressi di largo Cittadini e hanno aperto il fuoco.

Il sindaco: «Vicino alla famiglia, accertamenti in corso»

La nota del sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca: «Ho il dovere di aggiornare la cittadinanza su quanto accaduto in serata ad Alatri nei pressi dell'ex campo da basket sotto il "Girone": un ragazzo è stato raggiunto da un colpo di pistola. Innanzitutto, siamo vicini alla famiglia del giovane. Appena informato del terribile avvenimento, mi sono recato sul posto per essere aggiornato dalle Forze dell'Ordine, con cui sono tuttora in contatto. Poco fa, ho sentito anche telefonicamente il Prefetto. In questo momento sono in corso gli accertamenti e le indagini supportate anche dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza. Già questa mattina, considerate le risse avvenute nel centro storico nel fine settimana, avevo sentito e scritto al Comando dei Carabinieri di Alatri chiedendo maggiori controlli al fine di assicurare l'incolumità e la serenità della cittadinanza intera, che ha pieno diritto di vivere la città in piena sicurezza. In questo momento provo un grande dolore per quanto accaduto. Posso assicurare soltanto che sarà adottata ogni azione possibile al fine di evitare che episodi simili possano ripetersi. In questo momento i miei pensieri e le mie preghiere sono per il ragazzo e i suoi cari».