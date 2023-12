Ancora tre furti, questa volta nella zona del centro, ed altri tre tentati furti in una delle località di periferia già preda dei malviventi nei scorsi giorni. E l'amministrazione comunale cerca di correre ai ripari, almeno sul piano della tranquillità dei cittadini, affiancando alle forze dell'ordine un servizio di controllo delle criticità sul territorio, con la collaborazione dell'Associazione nazionale dei carabinieri e della protezione civile. Non si placa purtroppo ad Anagni l'emergenza per i casi di furti che da tempo si stanno verificando praticamente in tutte le contrade della città. Sono ormai giornaliere le segnalazioni riguardo ai colpi messi a segno nelle varie contrade della città. Ogni volta un bottino di migliaia di euro, oltre ai danni provocati alle abitazioni. Fino a qualche settimana fa sembrava che l'emergenza fosse concentrata nelle zone della periferia, da Osteria della Fontana fino a San Filippo, con diversi casi di appartamenti e case isolate prese di mira dai malviventi. Negli ultimi giorni invece l'azione dei ladri si è spostata nelle zone del centro, nel quartiere Sanità, in via Carlo Alberto dalla Chiesa ed in zona San Giorgetto. Dove giovedì sera i ladri sono entrati arrivando fino al primo piano di un appartamento posto nello stesso immobile in cui si trova l'ufficio di collocamento. Una situazione ormai intollerabile, con i cittadini che sempre più spesso vivono praticamente barricati in casa. Ieri il sindaco delle Natalia ed il consigliere delegato alla sicurezza Riccardo Natalia hanno deciso di attivare servizi di controllo delle criticità su tutto il territorio comunale, per il sostegno a persone e famiglie che necessitino di aiuto. Il servizio verrà svolto dagli esponenti dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, dagli uomini della protezione civile e dell'associazione Kronos. Il sindaco ha voluto specificare che ovviamente non si tratterà di svolgere servizi che spettano alle forze dell'ordine, ma di fare attenzione a ciò che accade sul territorio Ovviamente se dovessero essere notati comportamenti sospetti, saranno gli stessi uomini che fanno parte di questi servizi di controllo ad avvertire le forze dell'ordine per un intervento più specifico.