Una scuola nel capoluogo, ma anche un distributore automatico a Ripi, colpito da un'auto ariete e con i malviventi costretti a fuggire a mani vuote perché alcuni cittadini hanno dato l'allarme. Il veicolo utilizzato per forzare il distributore di tabacchi è stato ritrovato poco dopo. Sull'ennesimo furto alla Giovanni XXIII di Frosinone indaga la polizia, mentre si registrano ancora furti a Sora e nei comuni limitrofi. Ormai la situazione è fuori controllo.

Nonostante il rafforzamento dei controlli, l'adozione da parte delle famiglie di misure per fronteggiare i malviventi, malgrado il tavolo tecnico in Prefettura per pianificare azioni preventive e repressive il fenomeno non rallenta. La gente è angosciata, esasperata. Due furti in abitazione sono stati messi a segno domenica sera a Castelliri in via del Muraglione. Un altro a Sora. L'allarme corre soprattutto sui social dove attraverso passaparola sui vari gruppi e pagine dedicate al territorio più di qualcuno avvisa dei colpi perpetrati, di persone sospette e di auto che girano in mezzo a case isolate. Una signora proprio domenica sera ha segnalato la presenza in via Muraglione di due vetture sospette mettendo in guardia i residenti.

Si trattava di una station wagon di colore grigio e di una Fiat Multipla. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per un sopralluogo nella zona e per raccogliere le segnalazioni dei cittadini vittime dei furti. Le modalità sono sempre le stesse: due o tre malviventi entrano forzando finestre o portoni, perlopiù in zone della casa buie, anche se all'interno ci sono i proprietari. Agiscono velocemente, mettendo a soqquadro le stanze e portandosi via ciò che trovano. Pochi minuti per poi fuggire via e dileguarsi nelle campagne e raggiungere probabilmente il complice che li attende in auto.Si tratta solo degli ultimi colpi messi a segno nella stessa zona nelle ultime settimane. «Da mio padre sono andati già due volte e la prima volta c'ero io in cucina mentre sono entrati alle 20, 20.30 circa. Non li ho visti ne' sentiti per fortuna! La seconda volta due mesi fa: un incubo quello dei furti che sta generando davvero rabbia ed esasperazione oltre che tanta paura». Notte di forte agitazione anche per una famiglia che vive nel centro di Sora. Secondo le prime informazioni almeno due ladri si sono introdotti nell'abitazione dopo aver forzato uno degli accessi. I malviventi, una volta all'interno, hanno rovistato ovunque nel tentativo di trovare oggetti di valore e soldi in contanti. Scappando forse perché scoperti, hanno portato via fra l'altro anche le chiavi di un'auto con cui si sono dileguati e sulle tracce della quale si sono portati i poliziotti del Commissariato. La vettura è stata ritrovata pare in via Trento mentre i ladri sono riusciti a dileguarsi. Bottino da quantificare ed indagini in corso. Anche con l'ausilio di eventuali immagini della videosorveglianza. Come noto, nei giorni scorsi si è svolto un vertice in Prefettura per fronteggiare l'emergenza ma soprattutto per dare risposte alla popolazione. Ne hanno discusso i vertici delle forze dell'ordine per rassicurare i cittadini durante il periodo prenatalizio particolarmente sensibile ai furti in abitazione. Sono stati aumentati i controlli sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, soprattutto nella fascia preserale e serale. L'invito è anche alla collaborazione dei cittadini stessi, chiamati a segnalare tempestivamente eventuali circostanze sospette che non rientrano nella quotidianità.Roberta Pugliesi