Sora, malore mentre prepara il carro di carnevale: muore a 52 anni

Si accascia a terra mentre prepara il carro di Carnevale. Tragedia a Sora dove il 52enne Roberto Di Pucchio è deceduto A seguito di un malore improvviso.a nulla è servita la corsa in ospedale.il suo cuore ha smesso di battere al policlinico di Tor vergata nella tarda serata di ieri. Cordoglio da parte del sindaco Luca Di Stefano: "Il mio più sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Roberto Di Pucchio, generoso membro dell'associazione La Valle del Baronio.

In questo momento di profondo dolore desidero esprimere la mia vicinanza alla famiglia Di Pucchio". Dolore commozione nella contrada di Valleradice dove l'associazione perde una cara persona: "La comunità parrocchiale questa mattina si sveglia con una triste e incredibile notizia che lascia tutti senza parole e si unisce in preghiera per il carissimo Roberto che prematuramente è tornato alla casa del Padre, si stringe al forte dolore che ha colpito la famiglia Di Pucchio-Baldesarra. Riposa in pace caro Roberto ". Profonda commozione in città dove tutti conoscevano Roberto, un uomo gentile, perbene, dalle straordinarie doti umane. Domani alle 13 l'ultimo saluto nella chiesa di Valleradice.

