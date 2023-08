Sora: famiglia di cinghiali imperversa tra le case, rabbia e polemiche

Una famiglia di cinghiali immortalata in un terreno, a Valleradice, quartiere di Sora mentre scorrazza tra le piante in un giardino privato. Sotto il cavalcavia della superstrada c'è un esemplare adulto, forse la mamma e sette forse otto piccoli cinghiali sul prato. Polemiche in città sulla sicurezza: vivace il dibattito fra coloro che ritengono la presenza degli ungulati un problema piuttosto serio, una presenza sgradita e coloro che invece accettano la convivenza con questa specie animale la cui presenza nei centri urbani è sempre più massiccia.