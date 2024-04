Domenica 14 Aprile 2024, 11:02

TERNI Il cartello non lascia dubbi: "Attenzione prelievi di ungulati con arma da fuoco" che vuol dire l'abbattimento dei cinghiali in una zona abitata nei pressi del parco di Cardeto a ridosso della ferrovia. Ma i effetti le armi non sono state usate. «Quel cartello è stato installato- spiega il neo presidente dell'Atc 3 Giovanni Montani- certamente si tratta di un sbaglio perché i selezionatori guidati dal responsabile delle guardie delle Provincia- non hanno messo mano alle armi ma si sono limitati ad allontanare i cinghiali che, con molta tranquillità, hanno ripreso la via della boscaglia».

I cacciatori selezionatori erano stati allertati da un privato la cui abitazione circondata da boscaglia era stata presa di mira da una decina di cinghiali mettendo a rischio l'incolumità della famiglia. I selezionatori che, ricordiamolo, sono cacciatori altamente specializzati che devono attenersi a leggi di caccia severissime, sono arrivati sul posto ma non hanno mai estratto i fuicili. Con molta pazienza si sono limitati a scacciare dal giardino gli ungulati che non hanno opposto resistenza ritornando nella boscaglia.Il presidente dell'Ambito, Montani, ha le idee chiare su come combattere la presenza in soprannumero degli ungulati. «C'è bisogno di un progetto spiega- che non sia pericoloso per gli abitanti, visto che, ormai, i cinghiali, si trovano a ridosso delle aree urbane. Questo prevede l'installazione di gabbie che possono attrarre gli ungulati per poi catturarli e rilasciarli in montagna. Certo- conclude il presidente- non è facile poter eliminare del tutto la presenza degli animali in città e nell'immediata periferia ma si potrebbero evitare gli incidenti stradali ed altre pericolose situazioni».La presenza dei cinghiali in città è sempre più evidente e pericolosa per i cittadini: via Bramante è la zona dove la loro presenza è più massiccia ma si sono avute anche presenze a ridosso della stazione di Terni e in diverse zone della città arrivando fino al giardino delle scuole. A vocabolo Tuillo, per esempio, un giovane atleta che faceva jogging è stato scaraventato a terra da un cinghiale femmina di cui poi si è liberato e fatto curare al pronto soccorso di Terni.