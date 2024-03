Mercoledì 6 Marzo 2024, 08:21

L'allarme è scattato ieri intorno alle 16 quando i due banditi, armati di pistola e a bordo di uno scooter, si sono finti clienti. Arrivati dal benzinaio di piazza Castroreale, nel quartiere San Giovanni, hanno ripulito le casse della pompa di benzina E poi con il bottino, 500 euro, si sono dati alla fuga in motorino. A dare l'allarme è stato il titolare dell'attività. Sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto Volanti che hanno proceduto con i rilievi. Hanno quindi visionato le immagini di video sorveglianza del benzinaio. Dai fotogrammi, e dalle indicazioni fornite dalla vittima, gli investigatori hanno raccolto le prime informazioni per risalire alla loro identità. Da quanto accertato, si tratta di due italiani «con un forte accento romano».

LE MINACCE

«Dammi i soldi o ti sparo» ha detto il bandito puntando la canna della pistola contro il benzinaio mentre il complice lo aspettava in sella al motorino, pronto per la fuga. La vittima non ha esitato consegnando ai malviventi l'incasso della giornata. Non appena la banda si è allontanata dalla piazzola, ha fatto scattare l'allarme.Al momento del colpo c'erano alcuni clienti che però non si sono accorti di nulla: «È accaduto tutto in pochissimi istanti», ha riferito agli investigatori la vittima: «Quando ho visto l'arma ho temuto che potessero sparare non solo a me ma anche ai clienti che in quel momento si stavano servendo alla pompa di benzina. Ho consegnato l'intero incasso e ho sperato che nn ferissero nessuno».Secondo quanto riferito inoltre, a mettere a segno il colpo sarebbero stati due italiani «con un marcato accento romano». I poliziotti hanno avviato subito una prima ricerca nella zona, da San Giovanni fino al Casilino, ma dei due balordi non c'era alcuna traccia.Ora la pista che stanno seguendo è quella del motorino: i fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza hanno infatti registrato elementi utili per rintracciarli e risalire alla loro identità.