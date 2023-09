Anagni, capretta presa a calci e uccisa durante la festa: salgono a 12 i denunciati. L'avvocato di un minore: «Basta gogna»

Salgono a 12 i giovani denunciati per i maltrattamenti, fino alla morte, di una capretta durante una festa di 18 anni. Gli altri 10 giovani finiti nei guai hanno un'età compresa tra i 17 e 22 anni. L'animale era stato colpito a calci, gettato da un muro, fino a morire durante una festa di compleanno e il video è finito sui social. La Procura dei minori di Roma ha aperto un procedimento a carico di due ragazzi, rampolli della Fiuggi bene, che erano nel gruppo dei giovani che domenica sera hanno fatto scempio del povero animale. Per i due denunciati l'ipotesi di reato è quella del maltrattamento e uccisione di animali. Ora sono entrati nelle indagini altri dieci ragazzi, presenti alla festa di compleanno.

Intanto oggi alle 17 in piazza Cavour ad Anagni ci sarà la manifestazione contro ogni violenza nei confronti degli animali, indetta dopo quanto accaduto domenica scorsa all'agriturismo.

Nel frattempo l'avvocato Giampiero Vellucci, per conto dei familiari di uno dei minori indagati, ha diffuso un comunicato stampa nel quale si dice: «Il mio assistito non può essere travolto da una gogna mediatica caratterizzata, in taluni casi, da pesantissime minacce che sta avendo non solo il sapore di un anticipato giudizio ma si sta manifestando ingiustificatamente con toni connotati da una ferocia espressiva assolutamente incompatibile con la riservatezza delle indagini»