Sin Valle del Sacco, Mattia: «Ridurre i tempi di ricerca dei valori di fondo»

«A distanza di più di 16 anni, e dopo un anno di pressione del gruppo ciociario di Fratelli d'Italia , si ottiene il primo vero risultato per la tanto vituperata tematiche del Sins del bacino fiume Sacco, che ricomprende Comuni o parti di essi afferenti le Provincie di Roma e di Frosinone Valle Del Sacco». E' quanto fa sapere il deputato di Fratelli d'Italia, Aldo Mattia.

«Dopo interrogazioni , riunioni che in questo ultimo anno sono state poste in essere assieme ai colleghi deputati Massimo Ruspandini e Paolo Pulciani, si è giunti ieri in Regione Lazio , alla sottoscrizione dell’accordo contratto tra la stessa Regione , il Cnr e l'Arpa Lazio , alla quale viene assegnato il compito in 30 mesi a partire da oggi , di rilevare i valori di fondo sul territorio in questione , classificando separatamente i valori naturali e quelli conseguenza dell’antropizzazione , decretando definitivamente una carta dei valori .

E da qui far scaturire una serie di giusti provvedimenti , tipo , la riperimetrazione del territorio , togliere alcuni vincoli burocratici che oggi non fanno crescere le aziende esistenti e non fanno fare investimenti a nuove aziende . Adesso - aggiunge Mattia - chiederemo di incontrare Arpa Lazio per seguire da vicino i lavori e per chiedere di ridurre i tempi di ricerca a meno di 30 mesi. La Ciociaria ha atteso anche troppo»