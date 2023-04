Amici il serale, il gesto inaspettato di Wax mentre canta Angelina: lo spoiler della sesta puntata

Venerdì 21 Aprile 2023, 09:44

Nella quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, i fan sono stati testimoni di un'altra emozionante serata. Le anticipazioni della registrazione rivelano che durante l'esibizione di Angelina, Wax e Mattia hanno compiuto un gesto significativo che ha attirato l'attenzione di tutti. La performance di Angelina si è rivelata una sorpresa, ma cosa avranno mai fatto gli altri due concorrenti?

