Giovedì 4 Gennaio 2024, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 09:34

La fidanzata lo lascia e lui, un 28enne originario di Pescara, si vendica vendendo sul web video e foto a luci rosse. La vittima è una 25enne di Frosinone che per motivi di studio si era trasferita a Pescara. Qui aveva conosciuto il giovane. Ma dopo circa un anno trascorso insieme aveva capito che non era affatto l’uomo che faceva per lei. La diversità a livello caratteriale aveva indotto la ragazza a troncare quella relazione. Non appena però il 28enne è stato lasciato ha messo in atto la sua vendetta. L’uomo adesso deve rispondere di diffamazione e sostituzione di persona. Questi i reati che hanno portato al suo rinvio a giudizio. I fatti che lo hanno coinvolto risalgono a qualche tempo fa quando a seguito di indagini della polizia postale era emerso che l’ex fidanzato, che si trovava in possesso di video e foto a sfondo sessuale della giovane frusinate, creava ed utilizzava dei falsi profili allo scopo di vendere il materiale. Il l 28enne, spacciandosi e sostituendosi alla ex fidanzata, proponeva la vendita di quelle foto e di quei video sul sito di Instagram ( su questa piattaforma online aveva aperto diversi profili) e su Tumblr, un’altra piattaforma social. Il 28enne, stando alle contestazioni della Procura, era riuscito già ad incassare 200 euro da quelle vendite.

LA SCOPERTA

Ma qualcuno ha fatto notare proprio alla diretta interessata che le sue immagini senza veli erano state postate in rete e che numerosi utenti facevano richiesta di “acquisto”. Quando la frusinate, che risiede nella parte alta del capoluogo ciociaro, è venuta a conoscenza di quello che l’ex fidanzato aveva architettato, ha fatto scattare subito la denuncia agli agenti della polizia Postale. Questi ultimi hanno provveduto a sequestrare il materiale a luci rosse che girava in rete. Subito dopo la denuncia sono state avviate le indagini nei confronti del 28enne che, come già accennato, spacciandosi per la ex fidanzata, intrecciava rapporti con coloro che apprezzando le sue doti fisiche chiedevano anche di poter ottenere degli appuntamenti. La vittima, che si è sentita diffamata nell’onore si è rivolta all’avvocato Claudia Mancini per essere rappresentata nelle opportune sedi. A conclusione dell’inchiesta il pescarese è finito sotto processo per diffamazione e sostituzione di persona. Adesso l’uomo dovrà comparire davanti ai giudici del tribunale di Pescara per competenza per la citazione diretta a giudizio.