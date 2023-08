Si ferisce con la motosega e muore dissanguato, tragedia a Pico

Tragedia questa mattina, 2 agosto, a Pico. Un uomo di 71 anni si è ferito con la motosega mentre tagliava la legna in una sua proprietà. Sono stati attivati i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare: è spirato nel giro di poco a causa della ferita riportata al collo. Sul posto, come da prassi, sono intervenuti i carabinieri, ma non essendoci responsabilità di terzi, il pm di turno alla procura di Cassino ha concesso l'immediato nulla osta ai funerali. La comunità di Pico è sotto choc, l'uomo era conosciuto e stimato.