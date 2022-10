Resta in bilico su un precipizio di oltre 50 metri, escursionista messa in salvo dal Soccorso alpino

Resta bloccata sull'orlo di un precipizio di oltre 50 metri, una donna di Piglio messa in salvo dal Soccorso alpino. L'intervento è stato effettuato la scorsa notte a Serrone. L'escursionista - una donna di circa 50 anni - era impegnata in una passeggiata sul Monte Scalambra quando ha allertato i soccorsi intorno alle ore 19 dopo essere scivolata per diversi metri e rimasta in bilico sopra una parete di roccia. Nella foto che segue il pallino rossa indica il punto in cui è stata trovata la donna.

Sul posto sono giunti diversi operatori del Soccorso Alpino che con delle manovre tecniche e - visto il pendio - con estrema cautela hanno raggiunto la donna calandosi dall'alto. Dopo averne constatato le buone condizioni di salute e dopo averla messa in sicurezza, la hanno riaccompagnata in salita e ricondotta alla sua auto. A supporto delle operazioni di soccorso anche i Vigili del Fuoco di Subiaco, il nucleo SAF dei Vigili del Fuoco di Roma e i Militari dei Carabinieri. L'intervento si è concluso intorno alle ore 3:30 del mattino.