Sabato 13 Maggio 2023, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 09:46

La festa per la promozione in serie A del Frosinone calcio si terrà sabato 20 maggio alle 19.30 al parco Matusa. Inizialmente il Comune aveva pensato a piazzale Vittorio Veneto, ma essendo previsto un grande partecipazione si è poi optato per l'ex glorioso stadio che ha visto la prima promozione in serie A nel 2015, oggi divenuto parco cittadino. Il parco offre indubbiamente maggiori spazi e poi c'è sempre la possibilità di utilizzare la vecchia tribuna che potrebbe ospitare i tifosi così da ricreare in piccolo l'effetto stadio. L'amministrazione comunale ha inteso così onorare la squadra di calcio neo promossa in serie A per conferire alla società guidata dal presidente Maurizio Stirpe il giusto riconoscimento per uno splendido campionato passato quasi per interezza al primo posto consacrando una vittoria ed una supremazia netta nei confronti delle altre squadre.

SI SPERA NEL PRIMATO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'occasione verrà montato un mega palco dove verranno chiamati i giocatori, lo staff, i membri della società e a cui sarà conferita la cittadinanza onoraria. Previsto uno spettacolo con le majorette gialloblu ed il film della stagione che verrà proiettato appositamente sui maxi schermi dove si ripercorreranno le fasi salienti della cavalcata verso la massima serie. Il gran finale è previsto con i fuochi di artificio che sarà il clou della festa.A condurre la serata sarà la presentatrice Mary Segneri e sono stati invitati anche i giornalisti sportivi che da sempre seguono le sorti del Frosinone calcio.«Sarà una grande festa annuncia il sindaco , Riccardo Mastrangeli per tutti i cittadini e per tutti coloro che vogliono rendere omaggio a questa società e questa squadra che hanno tagliato un traguardo così importante. Una festa che sia anche di buon auspicio anche per il prossimo e difficile campionato di serie A che ci vedrà tra i protagonisti. Questa squadra e questo gruppo meritano di ricevere l'applauso di tutti per lo splendido campionato svolto, vinto meritatamente con giornate di anticipo e dove la superiorità dimostrata in campo è stata da tutti, avversari compresi, riconosciuta».L'auspicio è quello di festeggiare questo giorno anche da primatisti del campionato con la conquista della coppa di Lega di serie B, un traguardo mai raggiunto sinora (le precedenti due promozioni arrivarono da secondi in classifica e attraverso la finale dei play off). Oggi, in un stadio "Benito Stirpe" tutto esaurito, la gara interna con il Genoa potrebbe già sancire il primato del Frosinone con due risultati utili (anche il pareggio basta infatti per blindare il primo posto). Indipendentemente da ciò il Frosinone per la terza volta è in serie A e già si pensa a come valorizzare questa promozione anche dal punto di vista di un indotto per accogliere le famiglie provenienti da fuori che vorranno conoscere il capoluogo e la Ciociaria magari soggiornandovi e contribuendo anche a creare un impulso economico per le attività come alberghi, ristoranti ecc.