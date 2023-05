Mercoledì 10 Maggio 2023, 09:12

È iniziato ieri il lavoro di preparazione dei canarini in vista del big-match della 37ma giornata del campionato di Serie B in programma sabato allo "Stirpe" tra Frosinone e Genoa. Buone notizie sono state quelle del ritorno in gruppo di Szyminski, Kone e del secondo portiere Marcianò. Mentre insieme a Lulic e Mulattieri stanno continuando a fare terapie Oyono, Frabotta e Ravanelli, fermatisi sabato durante e poco prima il match con il Pisa. In palio per i canarini il match point per centrare, dopo la matematica certezza della promozione in Serie A, anche l'altro importantissimo traguardo, quello della vittoria del campionato.

Quanto i canarini tengano al titolo di campioni ed a sollevare al cielo, davanti al proprio pubblico, l'ambito trofeo della Coppa Nexus risulta evidente dalle dichiarazioni degli stessi protagonisti che, fin dalle ore successive ai festeggiamenti per la promozione, si sono concentrati verso il raggiungimento di questo ulteriore traguardo. La qualità espressa all'Arena Garibaldi di Pisa, inoltre, ha parlato più di ogni altra cosa, in una partita che ha dimostrato come i "leoni" giallazzurri non siano affatto sazi. Stessa situazione che si respira in casa del Genoa, con la squadra che è riuscita subito nell'impresa di tornare in Serie A dopo la retrocessione della passata stagione, ironia della sorte in contemporanea con la retrocessione dei rivali cugini della Sampdoria.

Un trofeo, quello dei campioni di Serie B, che fino a tre anni or sono era rappresentato dalla Coppa Ali della Vittoria, che i genoani hanno conquistato sei volte nella loro storia, la prima nella stagione 1934-35, poi nel 1952-53, nel 1962-63, nel 1972-73, 1975-76 e da ultimo nel campionato 1988-89. Successivamente i rossoblù sono saliti dalla cadetteria alla massima serie anche nella stagione 2006-07, al termine di un percorso che li portò alla doppia promozione dalla serie C.

A Genoa tengono molto a questo traguardo, tenendo conto che è la società che ha il maggior valore di mercato della propria rosa, valore che vorrebbero legittimare anche sul campo. Di fronte però i rossoblù hanno un Frosinone che il primato lo ha conquistato fino ad oggi con pieno merito sul campo, detenendolo ininterrottamente dalla decima giornata e che a due giornate dal termine è ancora saldo nelle mani e nella testa dei propri giocatori. Il +4 nei confronti della diretta rivale mette i canarini nella condizione di giocare per due risultati utili.

Basterebbe un pareggio sabato per consentire ai canarini ed al popolo giallazzurro di esplodere nella seconda festa stagionale, quella per la conquista del titolo di campioni di B. Ma anche nella denegata ipotesi di sconfitta, il +1 di margine nei confronti dei rivali potrebbe essere gestito ed incrementato nella gara dell'ultimo turno, in programma venerdì 19 maggio a Terni contro la locale formazione allenata da Lucarelli. Una eventualità che in casa Frosinone oggi non si vuole nemmeno prendere in considerazione.

FEBBRE DA BIGLIETTO

Ieri si è aperta la vendita dei tagliandi per la partita e in poche ore si sono formate file presso i rivenditori autorizzati e i biglietti per le due curve e la tribuna est (distinti) sono andati a ruba. Anche i due settori della tribuna superiore nelle ricerche online ieri sera non davano più disponibilità. Insomma si è ripetuta la stessa situazione creatasi nel pre Frosinone-Reggina. Allo stato il settore cuscinetto tra la curva sud ed il settore ospiti non è ancora disponibile e si dovrà vedere se, come accaduto nei match contro Sudtirol e Reggina, sarà aperto. Una eventualità che allo stato sembra difficile perché da Genoa è attesa una folta rappresentanza di tifosi rossoblù al match di sabato.